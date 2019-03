Um motorista de 41 anos ficou ferido com escoriações após se envolver em saída de pista, seguida de capotamento de veículo e choque em árvores. O fato foi registrado na tarde do domingo no KM 65 da BR 153, em Irani. O fato envolveu um GM Vectra, placas de Concórdia.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que foi acionado para atender a ocorrência, ao chegar no local, a guarnição encontrou o motorista de iniciais A.G, de 41 anos, dentro do veículo. A vítima estava consciente e com sinais vitais estáveis. Apresentava escoriações pelo corpo.



A vítima foi levada para avaliação médica no Pronto Atendimento Médico de Irani.