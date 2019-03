Bombeiros de Joaçaba se deslocaram no começo da tarde em apoio a guarnições de Catanduvas. Eles auxiliam no combate a um incêndio de grandes proporções no distrito industrial do município, na Ervateira Catanduvas.

Dois caminhões de Joaçaba e guarnições de Água Doce e Capinzal também foram em apoio a ocorrência.

O fogo começou por volta das 12h e atingiu parte de um barracão onde estavam armazenadas embalagens. Não houve feridos na ocorrência e as chamas foram controladas em aproximadamente uma hora.

(Fonte: Portal Eder Luiz)