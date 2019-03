A tradicional Feira do Peixe Vivo realizada na Quaresma ainda não iniciou. A Secretaria de Agricultura de Concórdia vai fazer uma reunião com um grupo de piscicultores nesta terça-feira, 19 de março. No encontro serão definidas as datas, horários e os tipos de peixes que serão comercializados até a Sexta-Feira Santa.

O engenheiro agrônomo Alberto Ferreira Fontoura comenta que a feira já é tradicional em Concórdia e é aguardada pelos consumidores. “É uma oportunidade para os produtores comercializarem os peixes que possuem qualidade e são vendidos por preços mais acessíveis”, afirma.

A Feira do Peixe Vivo acontece sempre na Casa do Produtor Rural localizada na rua Leonel Mosele, na área central de Concórdia. Possivelmente, a primeira sexta-feira de vendas será em 29 de março.