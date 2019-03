A semana começa com mais um motivo para o concordiense sentir orgulho. Trata-se do time de handebol feminino da Associação Atlética Universitária, que faturou o título de campeão do Sul-Centro Americano de Clubes de Handebol Feminino, que aconteceu em Concórdia e encerrou no fim de semana. Trocando em miúdos, essa competição é como se fosse uma Libertadores da América, só que de handebol. A comparação é para dar a dimensão do evento que foi realizado em Concórdia e o tamanho dessa conquista.

De quebra, o time do técnico Alexandre Schneider ganhou o direito de disputar o Golden Globe, o Mundial de clubes, que será na China no mês de agosto.

Enfim, o handebol feminino de Concórdia foi alçado a um outro nível e está ajudando a projetar a cidade, agora, em nível internacional. Logo vai chegar o tempo em que todos os concordienses vão dizer que, além da BRF, da qualidade de vida e de ser a Capital do Trabalho, a cidade de Concórdia é a cidade do melhor time de handebol das américas.

Mas é inegável que isso tudo tem a assinatura de Alexandre Trevisan Schneider. Lógico que existe toda uma equipe dando suporte e sendo fundamental no desempenho de suas respectivas tarefas para que o resultado seja esse. Porém, toda equipe tem uma liderança e o líder da AAU é o professor Alexandre!!!

Gaúcho de Santa Maria, Alexandre Schneider foi atleta de handebol da Sadia nos idos anos 80 e 90, na época de ouro do esporte local. Mais tarde, com o apoio da Universidade do Contestado, retomou esse atual projeto com uma equipe feminina. Começou pequena, disputando o catarinense, universitários e Jogos Abertos de Santa Catarina. Mais tarde veio a possibilidade de estar na Liga Nacional, até a conquista do primeiro título nacional, em 2013.

Desde então, conquistas têm sido uma doce rotina para o handebol de Concórdia./ Tanto é que no ano passado faturou o tricampeonato da Liga Nacional e agora começa o ano dando a volta olímpica em uma competição continental. Melhor enredo, impossível!

Mas como tudo na vida, nem tudo são flores! Ao longo de sua história vitoriosa nas quadras, a Associação Atlética Universitária também teve dificuldades em sua trajetória. Obstáculos que vão desde calendário até de ordem financeira, onde a diretoria do clube sempre buscou alternativas, além dos patrocinadores, para ajudar a cobrir os custos e honrar compromissos de uma das temporadas já cumpridas até aqui.

Independente da situação, boa ou com dificuldade, em todas elas estava presente a figura do professor Alexandre Schneider, tomando frente da situação.

Diante do que vive o esporte de Concórdia, especialmente através do handebol feminino, reforço aqui um apelo que surgiu nas redes sociais no fim do ano passado. Que tal homenagear o professor Alexandre com o título de Cidadão Concordiense?, Honraria que é entregue anualmente pela Câmara de Vereadores de Concórdia.