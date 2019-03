Mais de 30 lojas associadas da CDL Concórdia confirmaram presença na 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios. O evento que inicia na quinta-feira (28/03) e segue até no sábado (30/03) no Ginásio da Ser sadia é considerado o maior Bazar de moda do Alto Uruguai Catarinense.

Com descontos generosos que devem variar de 20 até 70% os lojistas pretendem encerrar o Bazar com balanço positivo em especial no que se refere aos números das vendas que na 1ª edição em 2017 atingiu R$380 mil em negócio imediatos. Buscando oferecer facilidades aos clientes os expositores devem trabalhar com máquinas de cartões.

Nos três dias de evento consumidores da cidade, região e visitantes terão a oportunidade de comprar peças de vestuário feminino e masculino adulto, assim como infantil, sem contar nos acessórios variados para compor todos os looks e os calçados da coleção verão e inverno. Os empreendedores devem apresentar diversas peças como tênis, sandálias, bolsas, camisas, calças, saias, bijuterias, entre outros itens.

O presidente da entidade de classe lojista e empresarial que realiza o evento, Rogério Cecchin, pontua a importância da promoção do Bazar para um dos setores mais expressivos do município. “A ideia do Bazar é valorizar o varejo e em particular o setor que envolve a moda que representa grande parcela do número de associados da CDL Concórdia, além de gerar a economia da cidade e empregabilidade. Esperamos sim movimentar Concórdia em três dias e assim trazer resultados positivos as empresas que acreditaram no projeto”.

A entrada no Bazar é gratuita, além disso com a mudança de local tanto expositores como visitantes terão acesso a estacionamento e área exclusiva de alimentação. A expectativa dos organizadores é que passem pela Ser Sadia mais de 15 mil pessoas.

Os organizadores também reforçam que os consumidores devem encontrar centenas de produtos de qualidade, com marcas conhecidas e ótimo atendimento através de equipes de vendas preparadas. “É um conjunto de fatores que deve favorecer os clientes que prestigiarem o Bazar, os descontos também serão bem trabalhados por parte dos expositores que buscam assim atrair bastante os olhares dos consumidores de diferentes idades, gostos e estilos. O objetivo do Bazar é vender, desafogar estoques e ampliar a cartela de clientes”, comenta Cecchin.

O vice-presidente da CDL Concórdia, empresário do setor da moda e expositor pela segunda vez, Gabriel Sabino, também explica que o evento conta com o importante apoio da Prefeitura e os patrocinadores Sicoob Crediauc e Unimed Concórdia. “Para realizarmos mais um importante evento de geração da economia contamos mais uma vez com a parceria do poder público sem eles não teríamos como promover um grande Bazar, também gratidão aos patrocinadores que entendem a pertinência do projeto, sem contar nas empresas expositoras que estão fazendo diferente para movimentar o seu negócio em março”.

No primeiro dia o Bazar inicia às 13h30min e segue até às 22h, na sexta-feira (29/03) abertura e fechamento dos portões no mesmo horário, já no sábado a visitação inicia às 9h e encerra às 17h. “Os consumidores querem benefícios na hora da compra, da mesma forma que qualidade nas peças e essa será a chance certa. Lojistas motivados e preparados para o Bazar devem surpreender, mas para fecharmos mais um evento com sucesso contamos com a presença dos visitantes. Vamos juntos gerar bons resultados para o que é nosso”, finaliza Sabino.

(Fonte: Ascom/CDL Concórdia)