Uma ocorrência envolvendo briga generalizada com aproximadamente quinze pessoas armadas com espetos na comunidade de linha Rio Engano-Itá, foi registrada na noite deste domingo, 17.

A Guarnição da PM de Itá prontamente deslocou se até o local juntamente com o PPT de Concórdia e tomou conhecimento dos fatos, tratando de um crime de lesão corporal grave ou gravíssima dolosa, além de outras infrações penais com vias de fato, contra pessoa e lesão corporal.

Conforme a PM, o relato do solicitante deu conta de que vários masculinos iniciaram uma confusão com socos, martelo, chave de rodas, macaco, pedras e espetos, sendo que um dos envolvidos mencionou que iria pegar uma pistola no interior de um veículo. Eles também quebraram a porta do salão que era de vidro.

Os envolvidos disseram ainda que uma pessoa foi atropelada na confusão por um Fiat Uno que teria se evadido do local.

O Corpo de Bombeiros de Seara também foi acionado, mas as vítimas já haviam sido levadas para o hospital de Seara por terceiros.

A Polícia Militar lavrou os procedimentos cabíveis.

(Fonte: Belos FM com informações da PM)