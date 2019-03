Pai do prefeito Rogério Pacheco está sendo velado na Câmara de Vereadores

O advogado José Plínio Garcia Pacheco, 75 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 18 de março. Ele é pai do atual prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco. José Plínio foi vereador no Município por três mandatos, presidindo o Legislativo no período de 1985 a 1987, e também assumiu a função de prefeito de Concórdia em exercício, na época pelo PMDB.

Na Câmara de Vereadores, um dos trabalhos que mais marcou a trajetória política de Pacheco foi a redação de praticamente toda a Lei Orgânica do Município de Concórdia.

José Plínio Garcia Pacheco estava com Alzheimer há quatro anos e faleceu por complicações pulmonares. Ele estava internado no Hospital São Francisco.

Além de político, ele também se destacou como advogado por mais de 40 anos, principalmente nas causas criminalistas. José Plínio Garcia Pacheco também foi presidente da Universidade do Contestado (UnC) por 14 anos.

O velório está acontecendo na Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Às 16h haverá uma missa e em seguida o corpo de José Plínio Garcia Pacheco será enterrado no Cemitério Municipal.