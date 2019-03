Neste domingo (17) foi confirmada a contratação do técnico Nasareno Silva para comandar a equipe na disputa da Série B do Catarinense 2019, o treinador chegará a Concórdia na sexta-feira (22) e já trabalhará em conjunto com a direção concordiense na montagem do grupo que irá vestir a camisa do galo rumo a Série A.

O treinador é bastante conhecido pelo que fez em Santa Catarina nos últimos 5 anos conseguido importantes resultados, como o acesso do Inter de Lages em 2013 e 2014 da C para a B e da B para a A, e em 2015 manteve a equipe na série A, em 2016 foi a vez de subir o Tubarão e em 2017 o Hercílio Luz, onde até o mês de fevereiro ocupava o cargo de gerente de futebol.

A negociação iniciou a algumas semanas entre o presidente e o técnico, “após muita conversa sobre os objetivos do clube para a temporada e como o clube esta estruturado foi possível entrar em acordo e contratar o Nasareno, um profissional que tem vasta experiência em acesso, e que temos convicção que nos ajudará a buscar o objetivo que é voltar a série A”, destacou o presidente Jonas Guzzatto.

“É uma das edições mais disputadas, com equipes bem estruturadas fazendo com que o nível técnico da competição se eleve, o torcedor do galo pode ter confiança no trabalho pois iremos brigar pela vaga durante toda a competição, trabalharemos para formar um bom grupo com segurança para termos um equilíbrio da primeira a última partida, será do começo ao fim uma decisão, e em conversa com o presidente gostei do planejamento do clube já que iremos apresentar a equipe na segunda quinzena de abril e teremos 45 dias de preparação do grupo para a estreia”, destacou o técnico.

Nasareno Costa da Silva iniciou sua carreira como treinador em 1990 e trabalhou em diversas equipes, sendo elas: Tiradentes, Inter de Lages, Juventus de Jaraguá, Figueirense, Avaí, Tubarão F.C., Marcílio Dias, Londrina, Itabaiana, Marília, Unibol, Chapecoense, Caxias-SC, Matsubara, Confiança, Fluminense de Feira, Bahia de Feira, Paysandu, Sergipe, Atlético de Alagoinhas, Vila Aurora e Hercílio Luz.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)