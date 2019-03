A Justiça da Comarca de Concórdia concedeu liberdade provisória para as duas mulheres suspeitas de roubo em uma residência no Bairro Arvoredo, na manhã da ultima quinta-feira, dia 14, no município de Concórdia.

A decisão foi proferida no final da tarde da quinta-feira, dia 14, durante Audiência de Custódia, realizada no Fórum da Comarca. Conforme despacho, a prisão em flagrante foi convertida para liberdade provisória com a aplicação de algumas medidas cautelares e proibição de contato e aproximação com a suposta vítima e testemunhas.

Conforme informado pela Rádio Aliança, o crime aconteceu na manhã da quinta-feira, dia 14. Duas mulheres invadiram uma residência e levaram um aparelho celular após tentativa frustrada de levar a bolsa. As duas foram detidas minutos depois durante rondas da Polícia Militar.

(Com informações do repórter André Krüger)