Promover a Responsabilidade Social em benefício da comunidade é um dos propósitos da Coopercarga. Durante a primeira Corrida e Caminhada “Na Estrada com a Coopercarga”, evento que fez parte do calendário de comemorações do aniversário de 29 anos da cooperativa, foram arrecadados 320 quilos de alimentos doados voluntariamente pelos participantes inscritos na competição. O montante foi repassado para a APAE e para o Recanto do Idoso, de Concórdia, SC, sendo que cada entidade recebeu 160 quilos.



A entrega ocorreu na semana passada. Uma equipe de colaboradores da cooperativa esteve nas entidades realizando as ações. Os representantes das instituições agradeceram pela contribuição e ressaltaram que os produtos são bem-vindos para a preparação da alimentação servida nas entidades. A Apae atua em Concórdia há 46 e anos e possui 181 alunos. O Recanto do Idoso foi instalado no município há 8 anos e conta com 49 residentes.



A supervisora de Marketing da cooperativa, Jussara Acordi Loguercio afirma que a Corrida e Caminhada “Na Estrada com a Coopercarga”, além de promover o incentivo à prática esportiva e comemorar o aniversário da cooperativa, também teve o intuito de promover a Responsabilidade Social envolvendo os atletas participantes da competição. “Contamos com aproximadamente 350 atletas inscritos e arrecadamos 320 quilos de alimentos. Agradecemos a todos os envolvidos, em especial, aos que doaram os produtos que beneficiaram duas entidades locais, a APAE e o Recanto do Idoso, que prestam um importante trabalho em Concórdia”, conclui Jussara.

(Fonte: Olíria Webber Locatelli/Especial)