Aprovada por unanimidade na sessão da segunda-feira (12), a Indicação número 163/19 sugere que seja feita a limpeza no Rio dos Queimados e no Lajeado Cortume, ambos em Concórdia. De autoria do vereador Jaderson Miguel (PSD), o documento tem a intenção de contribuir para trabalhos constantes de manutenção nestes locais.

Na tribuna, Jaderson citou os alagamentos enfrentados constantemente pela população que vive próximo dos rios e a diferença que limpezas nos leitos poderiam fazer neste sentido. “Ajuda para evitar enchentes. Os moradores preocupados, pedem apoio. Tem madeira, galhos, pedaços de concreto, móveis velhos. Sugiro que o Executivo encaminhe uma limpeza nos rios”, defende.

Também sobre o assunto, o vereador Mauro Fretta (PSB) frisa que são necessárias autorizações de órgãos ambientais para algumas intervenções, mas que poderiam ser encaminhadas limpezas e manutenções corretivas constantes. “Não é o rio que está adentrando nas nossas casas. Fomos nós que adentramos no leito do rio. Dá essas pancadas, chove, alaga, traz prejuízos aos moradores. Temos que tomar uma atitude logo, tem muito lixo acumulado e prejudica nestas situações”, afirma.

O vereador Artemio Ortigara (PR) citou que com a elaboração do plano diretor ao município, que está em andamento, será possível ter autorização e autonomia para fazer este tipo de serviços, que sempre depende de autorizações de órgãos competentes.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom Câmara de Vereadores)