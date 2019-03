O deputado Neodi Saretta participou da sessão especial que homenageou a Campanha da Fraternidade deste ano, que aconteceu na Assembleia Legislativa.



Saretta disse que desde que foi criada, em 1962, a campanha da Fraternidade traz ao debate temas extremamente importantes para todos os brasileiros. Neste ano, o tema é Fraternidade é Políticas Públicas, um assunto que mais do que nunca precisa ser debatido. “Ainda que a Campanha aborde políticas públicas, que é um tema bastante amplo, é importante pensarmos em políticas que sejam, de fato, voltadas para a população, em todos os seus aspectos, seja na preservação do meio ambiente e nas relaçõe s humanas”. Saretta também fez uma referência às redes sociais e seu poder de aproximar e afastar pessoas. “Ao mesmo tempo em que aproximam elas distanciam, pois há setores e segmentos que insistem em fazer das redes sociais a disseminação da intolerância, do ódio e do preconceito de todas as espécies”, lamenta Saretta. O deputado finalizou dizendo que espera que esse tema sirva como uma reflexão e incentive a todos os que querem as políticas públicas voltadas para melhorias na sociedade brasileira.

(Fonte: Suzana Rigo/Ascom/Gabinete do deputado Saretta)