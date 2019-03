O Poder Legislativo realizou na noite da quarta-feira, dia 13, uma homenagem ao Corpo de Bombeiros do município de Arabutã. O reconhecimento tem por objetivo enaltecer a importância da entidade para a população aos longo dos 30 anos que atua no município. O evento contou com representantes da Associação e do Poder Legislativo Municipal.





Conforme o vereador Felipe Patzlaff, proponente da homenagem, e que também atuou por cerca de 10 anos na entidade, os desafios para manter uma estrutura como a de Arabutã é diário. “Conheço cada desafio que se passa nessa entidade, seja profissional, seja financeiro... Temos bons exemplos de corporações, como é o nosso caso, e também muitas entidades precárias pelo estado”, destaca.





Arabutã foi o primeiro distrito do Brasil a contar com o serviço de bombeiros voluntários. “Podemos sair de cabeça erguida. Isso tudo se deve ao trabalho voluntário, à comunidade e aos Bombeiros que prestaram seu voluntariado em benefício da população”.





Em especial, nesta quarta-feira duas pessoas foram homenageadas. Trata-se de Amélio Renner e Humberto Carlos Laux que estão na entidade desde o início das atividades do Corpo de Bombeiros de Arabutã.





A presidente da Câmara, Isolde Ruppenthal, destacou também que é um trabalho valoroso e que precisa ser reconhecido. “O pouco que trabalhei com os Bombeiros, posso dizer com orgulho que essa é uma homenagem merecida. A população de Arabutã sempre depende desta entidade, assim como o hospital”, pontua.





Evelácio Leidow também lembrou os veteranos que não estão mais na corporação, mas que contribuíram muito. “Também participei na corporação onde lutamos muito para que essa entidade fosse uma referência”, destacou. A prefeita Leani Schmidt também reiterou que a administração pública está contribuindo para que os Bombeiros continuem a desempenhar suas atividades com qualidade.

(Fonte: Ascom/Câmara de Vereadores de Arabutã)