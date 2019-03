Neste sábado a equipe sub-17 do galo conquistou uma importante vitória na estreia da Série B do Campeonato Catarinense.

Sub-17 estreia com vitória na Série B do Catarinense

A equipe comandada pelo técnico Adilson teve bom volume de jogo e abriu o placar ainda na primeira etapa com André, mas viu o adversário igualar o placar em seguida, mas sem desanimar a equipe seguiu com boas trocas de passes a equipe teve boas chances de ampliar ainda na primeira etapa. Na etapa complementar a equipe adversária aproveitou falha concordiense e virou o placar, o que fez com que a equipe ligasse o alerta e buscasse o empate, e foi nos últimos minutos que Richardson aproveitou sua chance e igualou o placar, já no minuto seguinte foi a vez de Lucas fazer o terceiro gol do galo e decretar a vitória.



A equipe retorna aos treinos já na segunda-feira (18) e inicia a preparação para o confronto do próximo sábado contra a equipe do Camboriú no litoral.



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)