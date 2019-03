A Associação Atlética Universitária começou 2019 do mesmo modo que terminou 2018. Com título! E não é qualquer troféu. Trata-se do título de campeão do Sul-Centro Americano de Handebol Feminino. A conquista veio com empate em 16 a 16 com o São Bernardo do Campo, na noite deste sábado, dia 16, no Centro de Eventos.



O time do técnico Alexandre Schneider conquistou o empate faltando quatro segundo para acabar a partida. Com a igualdade no marcador, as donas da casa ficaram com o título em função do saldo de gols.



Até então, a atual campeã da Liga Nacional havia vencido todos os jogos.



Com o título, Concórdia será Brasil no Golden Globe, que será na China, no mês de agosto.