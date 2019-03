Congresso Técnico do Campeonato foi realizado na última semana.

Série A do Interiorano inicia no dia 16 de março

O congresso técnico da Série A do Interiorano de Futebol de Campo de Concórdia foi realizado na última semana na sala de reuniões da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC). Os clubes definiram que as 16 equipes estarão dividas em dois grupos com oito integrantes cada. O início da competição será a partir da segunda quinzena de maio.

Classificam os quatro primeiros com fases posteriores no sistema de ida e volta. Na primeira fase jogos dentro do grupo.

Os grupos, após o sorteio, têm esta composição:

A : Planalto, Poletto, Guarani, Três de Outubro,Barra Seca, Santa Catarina, Engenho Velho e Barra do Tigre

B: Terra Vermelha, Sede Brum, Lajeado Guilherme, Caravággio, Boa Esperança, Kennedy, Barra Bonita e Rui Barbosa

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)