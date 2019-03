Será na terça-feira, dia 19 de março, a Pré-Assembleia do Sicoob Crediauc/Concórdia. O encontro será realizado no Centro de Eventos. Durante as atividades, os associados têm a oportunidade de conhecer (em detalhes) os números da cooperativa, as ações sociais e os investimentos desenvolvidos em 2018. As Pré-Assembleias são momentos que aproximam ainda mais a cooperativa de seu quadro social, elevando a relação de transparência e confiabilidade.

A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, destaca que as Pré-Assembleias reforçam a sinergia entre a cooperativa e os cooperados. “São momentos extremamente oportunos para dialogarmos, apresentarmos os números e reforçarmos a nossa relação forte e transparente com os nossos cooperados", destaca. As Pré-Assembleias do Sicoob Crediauc iniciaram no mês de fevereiro e serão encerradas em abril com a Assembleia Geral Homologatória. A participação nos encontros tem sido significativa, mostrando o comprometimento dos dos cooperados.

Crescimento do Sicoob Crediauc

Com mais de 44 mil cooperados, o Sicoob Crediauc conta com 20 Pontos de Atendimentos. Além disso, a cooperativa passou a operar em 2018 em municípios do Rio Grande do Sul (Tapejara e Erechim). Novas unidades serão instaladas em território gaúcho.

(Fonte: Luis Henrique Rigon/Ascom/Sicoob Crediauc)