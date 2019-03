Com o papel de produzir mudas de espécies nativas para a recuperação de áreas degradadas e restauração da APP do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá e ainda contribuir para ações de educação ambiental, o Horto Botânico da UHE Itá utiliza o sistema de cisterna para a irrigação das milhares de mudas produzidas. Instalado na comunidade da Linha Fátima, em Itá, o Horto está localizado a 2 km do centro da cidade. A área pertencente ao Consórcio Itá e tem capacidade de produção de 100 mil mudas por ano, todas geradas a partir de centenas de árvores matrizes selecionadas ao longo da orla do reservatório.



O sistema de irrigação, por meio da coleta da água da chuva, veio como uma alternativa sustentável e também como um piloto a ser replicado nos municípios e divulgado através dos grupos que visitam o local. Uma caixa de 10.000 litros armazena a água da chuva coletada através de calhas instalada em uma das edificações do Horto.



O conjunto da cisterna é composta por duas caixas d’água e um motor. A primeira, de 500 litros, é responsável por receber e filtrar a água, já a segunda faz o armazenamento e por meio de um motor é feito o bombeamento para o sistema de irrigação.



Para o responsável pelo Horto, Jusselei Edson Perin, o uso de cisternas é uma prática que pode ser replicada em edifícios públicos e até mesmo nas residências, além de ser uma fonte de economia para o bolso. “O armazenamento da água da chuva é uma alternativa sustentável, pois a água fica disponível para ser usada na irrigação e em outros serviços de limpeza, a qualquer momento e sem custo. Usar a água da chuva é uma forma exemplar de ajudar na preservação da natureza”, avalia.

Água é foco de ações na região

O tema preservação e reutilização dos recursos hídricos vem ao encontro das demandas regionais que estão sendo debatidas na programação da VIII Semana da Água do Alto Uruguai, que iniciou em 01 de março e segue até dia 10 de abril em alusão ao dia 22, Dia Mundial da Água. Na região o Comitê Jacutinga coordena a realização do evento que apresentará diversas atividades voltadas para a sensibilização sobre a importância da proteção dos recursos hídricos. Mais de 30 entidades estarão envolvidas.

(Fonte: Deizy Marcon/Especial)