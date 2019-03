Idosa ferida em saída de pista no trevão do Irani

Uma idosa ficou levemente ferida em uma possível saída de pista que aconteceu no trevão do Irani. O fato foi registrado no começo da manhã deste sábado, dia 16. Envolveu um Ford Ka, placas de Santa Maria, Rio Grande do Sul.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. No local, estavam o motorista de 32 anos que não se feriu e uma idosa, que estava na carona, de 65 anos, que apresentava algumas escoriações.



A vítima foi levada para avaliação médica no Pronto Atendimento Médico de Irani.