A parceria entre Santa Catarina e a Província de Misiones (Argentina) para a implementação da Rota do Milho estará em pauta na próxima segunda-feira, 18, na Jornada Caminhos para a Integração Produtiva, em Chapecó. O evento será realizado às 8h30, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes e contará com a presença da vice-governadora de Santa Catarina Daniela Reinehr e do secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Ricardo de Gouvêa.

O encontro reunirá lideranças empresariais e do agronegócio, investidores, cooperativistas e pesquisadores, além de representantes do governo da Argentina e de Santa Catarina. A Jornada Caminhos para Integração é promovida pela Secretaria de Agroindústria do Ministério de Produção e Trabalho da Presidência da República Argentina, conta com apoio logístico do município de Chapecó e apoio operacional do Sebrae/SC.

Serão apresentadas informações relacionadas à parceria produtiva entre Brasil e Argentina, com foco nas questões sanitárias, regime de propriedade intelectual, propriedade de imóveis, regime legal para exportação de grãos e direitos de exportação, dentre outros aspectos.

A programação inclui explanações de técnicos, autoridades argentinas e apresentação de organizações cooperativistas da região da Província de Misiones e de Santa Catarina, além de atendimento individualizado pelos responsáveis – o que será agendado para a terça-feira, 19.

Rota do Milho

Santa Catarina produz em média três milhões de toneladas de milho por ano e utiliza sete milhões na alimentação de suínos e aves – o consumo diário passa de 19 mil toneladas. Com a implantação da Rota do Milho, o Estado poderá ser abastecido pelo Paraguai, com os caminhões passando pela Argentina e chegando a Santa Catarina pela aduana de Dionísio Cerqueira. O percurso do grão pelo modal rodoviário do Centro-Oeste até Santa Catarina deverá reduzir de aproximadamente dois mil quilômetros para 350 quilômetros.

(Fonte: Ana Ceron/Ascom/Secretaria de Estado da Agricultura)