A Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joaçaba e a Delegacia de Capinzal, deflagrou na manhã deste sábado (16) a operação “Corrida Maluca” quando foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme o delegado regional, André Cembranelli, são desdobramentos da prisão de um indivíduo e apreensão de mais de meio quilo de cocaína durante operação de Carnaval na BR-282 em Erval Velho no começo do mês. Na ocasião foi apurado que um dos presos era o fornecedor da droga para os traficantes de Capinzal.

Cembranelli confirmou à reportagem da Rádio Capinzal que as prisões aconteceram no loteamento Santa Maria, Vila Sete de Julho e no centro de Capinzal. Um deles possuiu passagem policial pelo mesmo crime, tendo sido preso em 2010. Todos foram encaminhados para o Presídio Regional de Joaçaba.

“Os elementos angariados no inquérito são bastante robustos, a materialidade do tráfico e a droga apreendida na operação de Carnaval. Tenho certeza que é um duro golpe no tráfico de drogas em nossa região”, destacou Cembranelli.

(Fonte: Rádio Capinzal)