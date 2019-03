Neste sábado, as concordienses vão "reeditar" a final da última Liga Nacional com as meninas do São Bernardo.

A Associação Atlética Universitária venceu a quarta partida consecutiva dentro do Sul-Centro Americano de Handebol, que está acontecendo em Concórdia. O time concordiense venceu as argentinas do Club Dorrego, pelo placar de 28 a 17.



Com o resultado e campanha de 100%, o time do técnico Alexandre Schneider continua na briga pelo inédito título de campeão continental. A disputa será contra a Unip, atual vice-campeã da Liga Nacional e que hoje venceu as uruguais da Scuola Italiana pelo placar de 26 a 20.



Na outra partida que fechou essa penúltima rodada, as argentinas do Ferro Carril venceram as chilenas do Vieux Gallois, por 50 a 13.



A última rodada acontece neste sábado, dia 16.

15h30: Club Dorrego x Ferro Carril

17h30: Vieux Gallois x Scuola Italiana

19h30: Concórdia x São Bernardo