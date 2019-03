Dinâmicas em grupo e individuais, troca de experiências, compartilhamento de ideias e aborção de novas vivências no campo do empreendedorismo. O EMPRETEC ACIC/SEBRAE termina no próximo sábado, dia 16. As atividades estão sendo conduzidas pelos instrutores: Jaime Folle e Olavo Junior De Geroni.

Na tarde desta quinta-feira, dia 14, a gestora executiva da ACIC, Maria de Lourdes Dal Piaz e a empresária Alessandra Perusin (Perozin Indústria Metalúrgica) conversaram com os participantes do curso. Ambas já participaram do EMPRETEC e tiveram a oportunidade de incorporar importantes aprendizados. "É uma oportunidade única. Só acontece uma vez na vida de cada um", lembrou Alessandra. "Agradecemos a esse grupo que quer buscar o melhor para a sua empresa, para o seu negócio. Tenham a certeza que o EMPRETEC é um divisor de águas em suas trajetórias", pontou Maria de Lourdes.

Durante esta semana, os 18 inscritos no EMPRETEC estão fortalecendo conceitos e internalizando informações sobre a cultura do empreendedorismo. Eles estão recebendo dicas preciosas para a consolidação de seus negócios. As atividades propostas pelos instrutores têm despertado nos participantes o interesse em empreender. A metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) visa desenvolver características de comportamento empreendedor, bem como identificar novas oportunidades de negócios. O Programa colaborou para a formação de muitos empreendedores em toda a região.

As atividades estão acontecendo no Co.House - um espaço adequado para a vivência de novos conhecimentos e experiências. O Co.House possui toda a estrutura necessária para que os inscritos no EMPRETEC incorporem novas percepções, interpretando novas realidades e absorvendo as características que permeiam o empreendedorismo.

O EMPRETEC é uma excelente oportunidade para quem tem o desejo de desenvolver a sua capacidade empreendedora. São 60 horas de capacitação, em seis dias de imersão, nos quais o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que apontam como um empreendedor de sucesso deve agir, tendo como base 10 características comportamentais.

A ACIC e o SEBRAE já desenvolveram outras edições do EMPRETEC. Em todos encontros, as experiências foram altamente produtivas. No decorrer dos anos, a Associação Empresarial de Concórdia tem recebido diversos depoimentos de pessoas que se aprofundaram nos estudos, montaram seus negócios e consolidaram suas caminhadas na condução de seus empreendimentos. O EMPRETEC é uma metodologia inspiradora, que tem despertado nos participantes o espírito criativo e empreendedor.

(Fonte: PG Comunicação)