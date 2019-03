Neste sábado (16) iniciará oficialmente as competições da base em 2019, a equipe sub-17 do Galo enfrentará a equipe do Blumenau às 15h no Estádio Domingos Machado de Lima, com ingresso sendo somente 1kg de arroz ou feijão.



O técnico Adilson Machado tem intensificado os treinos nas últimas semanas e está confiante, “trabalhos com boa intensidade desde o último mês e o grupo apresentou uma boa qualidade, o que nos dá confiança que faremos um bom jogo e buscaremos com todas as forças a vitória na estreia”, declarou o técnico.



Os portões do estádio estarão abertos a partir das 14h.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)