Uma pessoa precisou ser conduzida para o Hospital São Francisco de Concórdia para avaliação médica após colisão entre três veículos na área central da cidade. O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 15, na rua 29 de Julho, no bairro Nazaré, em frente ao Cemitério Municipal.



Inicialmente, dois veículos acabaram batendo em trânsito e um deles foi projetado para a lateral da via, atingindo outro carro que estava estacionado. Conforme relatos, o veículo Polo saia da Scaf para acessar a via, quando foi atingido pelo Corsa. Com a força do impacto, o Polo foi jogado para a lateral da via e atingiu um Fiesta, que estava parado.



O motorista do Polo ficou preso mecanicamente dentro do veículo, sendo necessária a utilização de métodos de desencarceramento pelo Corpo de Bombeiros para tirar o motorista do carro. O mesmo foi levado para atendimento no Hospital São Francisco pela ambulância do Samu.



O trânsito ficou totalmente bloqueado por aproximadamente 30 minutos, durante o atendimento.



(Com informações do repórter André Krüger).