Com número recorde de inscrições, 18 candidatas, o Miss Concórdia 2019 demonstra que o evento tem credibilidade e respaldo. Seguindo as regras do regulamento do concurso, apenas 15 candidatas seguem na disputa, após uma seletiva feita pela comissão organizadora, na última segunda-feira, 11. Mas nesta sexta-feira, 15, foi o momento de conhecer cada uma das inscritas, que estarão na passarela no dia 13 de abril. As moças foram apresentadas para a imprensa, na sala de reuniões do gabinete do prefeito, durante esta tarde. A partir da próxima semana, será divulgada a programação que antecede o concurso. Serão encontros preparatórios, com workshop focados em temas que poderão fazer toda a diferença diante dos jurados. A partir de segunda-feira, 18, divulgaremos fotos individuais de cada concorrente.



Confira a lista completa das candidatas

Nome: Maria Eduarda Miguel Dinnebier

Idade: 18 anos

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Nome: Brenda da Rosa Nobre

Idade: 19 anos

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Nome: Caren Vanessa Cardoso

Idade: 19 anos

Escolaridade: Cursando Administração

Nome: Taynara Benelli

Idade: 22 anos

Escolaridade: 7º Periodo de Arquitetura e Urbanismo

Nome: Luana de Oliveira

Idade: 21 anos

Escolaridade: Superior Completo

Nome: Isadora kapsell Mathias

Idade: 18 anos

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Nome: Poliana Begnini

Idade: 20 Anos

Escolaridade: Pós Graduação em andamento

Nome: Emanuelle Cristina Duarte

Idade: 18 anos

Escolaridade: 1º fase de Direito

Nome: Tiane Pellin Piloneto

Idade: 19 anos

Escolaridade: Cursando Técnico em Enfermagem

Nome: Cristiane Maria Braum

Idade: 20 anos

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Nome: Gianna Ruti Smaniotto

Idade: 24 anos

Escolaridade: Prestando Cursinho Pré Vestibular

Nome: Bruna Neres Redecker

Idade: 18 anos

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Nome: Ana Paula Lima

Idade: 21 anos

Escolaridade: Cursando 6º de Administração

Nome: Sabrina Maria Vicensi

Idade: 18 anos

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Nome: Vitória Maria Busnello Padilha

Idade: 19 anos

Escolaridade: Cursando 5º Fase de Administração

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concódia)