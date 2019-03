Três motociclistas ficaram feridos em colisões envolvendo carro e moto no início da tarde desta sexta-feira, dia 15, em Concórdia. O primeiro acidente foi na Rua Dr. Maruri. Com o impacto, a moto foi parar quase embaixo de um caminhão que fazia o sentido contrário.. O condutor da motocicleta foi resgatado e encaminhado para atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

O segundo ocorreu por volta das 13h30 na esquina das ruas Doutor Maruri com a Rua Carlos Gomes, enfrente a Rodoviária. O motociclista sofreu escoriações leves após colidir a moto em um automóvel. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para avaliação medica no hospital.

O terceiro aconteceu na Rua Tancredo Neves, próximo ao Parque de Exposições, por volta das 13h45. O condutor da moto sofreu ferimentos leves em função de uma queda. Após os atendimentos dos bombeiros, ele foi encaminhado ao pronto socorro.

A Polícia Militar atendeu as três ocorrências e fez o levantamento das colisões.

(Com informações do repórter André Krüger)