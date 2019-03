Para Sopelsa SC 283 deve estar entre as prioridades do Oeste

Neste sexta-feira (15), em Chapecó, as entidades empresariais, lideradas pelas Associações Empresariais e Industriais, incluindo a ACIC Concórdia, realizaram a Reunião Plenária Regional - Voz Única 2019. O encontro de trabalho pautou as ações e projetos para o desenvolvimento do plano de ação cooperado em prol do Oeste Catarinense.

Entre as demandas em pauta, a SC 283 e o aeroporto regional de Chapecó. O deputado Moacir Sopelsa, se associou ao presidente da ACIC Concórdia na defesa para a inclusão da SC 283 entre as prioridades regionais. O pleito inclui a revitalização da rodovia, implantar a 3ª pista e modernizar o traçado da Rodovia (entre Concórdia e Palmitos). Segundo Sopelsa “Esta rodovia é extremamente importante para o escoamento da nossa produção e o desenvolvimento da região”. A SC 283 foi construída há época em que o Casildo Maldaner estava governador, há mais de 35 anos.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)