Aquisição poderia melhorar questões de mobilidade urbana Um dos assuntos da sessão desta quinta-feira (14) na Câmara de Vereadores de Concórdia está ligado à aquisição de abrigos de passageiros. O debate foi proposto através de indicação do vereador Edno Gonçalves (PDT), aprovada por unanimidade entre os legisladores.

Ele sugere que a compra poderia ser feita em maior quantidade, para tentar negociar um melhor preço. A demanda estaria espalhada pelo Centro, bairros e até mesmo rodovias. “Já estivemos em Florianópolis, com os vereadores Fretta e Zagonel, lá no Deter que trata dos abrigos nas rodovias catarinenses. Trouxemos essa informação para que fossem solicitados esses abrigos que estavam disponíveis para o município de Concórdia”, frisa.

Gonçalves lamenta que a medida não teria sido tomada pelo atual prefeito. “Hoje nós temos muitos abrigos de passageiros em situação precária. Lembro que o vereador Pegoraro já trouxe para essa tribuna fotos de alunos embaixo do abrigo de guarda-chuva porque a cobertura estava danificada e tinham goteiras”, diz.

O vereador Evandro Pegoraro (PT) também falou sobre o assunto e parabenizou a indicação de Gonçalves. “Precisamos avançar muito nesta questão, independente do governo que está lá. A mobilidade urbana e uma das questões que mais tem afetado os municípios”, afirma. “Essa questão do abrigo dos passageiros também passa por isso, para que todos possam aguardar com conforto e segurança o ônibus. No nosso governo, também falhamos neste sentido e demoramos para adquirir novos abrigos”.

Também sobre o assunto, o vereador Anderson Guzatto (PR) lembrou já ter feito indicações para que parcerias público-privadas também possam ser utilizadas nesta questão dos abrigos. “Fiz uma indicação, no ano passado, em relação a publicidade nos pontos de ônibus, para que empresas possam adotar esses espaços. Talvez não vai pagar todo o custo, mas ajuda na manutenção, nas melhorias”, defende.

(Fonte: Daisy Trombetta/ Ascom Câmara de Vereadores)