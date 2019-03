Os vereadores da bancada do PT em Concórdia – Margarete Poletto Dalla Costa, Andre Rizelo e Evandro Pegoraro – apresentaram nesta quinta-feira (14) um pedido de informação ao Executivo relacionado aos projetos de conjuntos habitacionais em andamento. Eles querem saber em que fase estão os trabalhos nesta área, já que haveria grande demanda no município.

Também sobre o assunto, o vereador Mauro Fretta (PSB) citou que fez uma indicação no ano passado para dar celeridade aos projetos habitacionais. “Hoje existem alguns já estruturados, mas a ideia é que sejam tirados do papel os projetos, pois existe fila grande de pessoas cadastradas”, diz. “Queremos dar condições para as pessoas de baixa renda terem a sua casa, dignidade em um lugar bom para morar”.



(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom/Câmara de Vereadores)