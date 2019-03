O preço dos combustíveis é um tema que sempre ganha espaço na mídia e nas rodas de conversas. O Sindipetro de Santa Catarina lançou uma campanha para chamar a atenção para a carga tributária que é cobrada dos brasileiros com a revenda de combustíveis. Com o slogan “o problema não é o posto, é o imposto”, a entidade pretende ampliar este debate.

O presidente do Sindipetro, Luiz Antonio Amin, diz que o intuito da campanha é esclarecer a situação que os revendedores enfrentam atualmente diante do alto valor de impostos embutidos nos combustíveis, principalmente na gasolina e o diesel. “Queremos mostrar que o dono do posto, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é o vilão”, destaca.

Segundo o Sindipetro, atualmente mais de 43% do preço da gasolina comum é composto por impostos federais (PIS/Confins e Cide) e estadual (ICMS). Pouco mais de 41% se dividem entre a refinaria e o valor do etanol adicionado ao combustível, sobrando 15,48% que ficam com a distribuidora e com o posto.

Quando se trata do diesel o percentual muda um pouco. A maior parte, cerca de 62%, é dividida entre o preço do diesel e o biocombustível. Os impostos (federais e estaduais) ultrapassam os 21%, restando 16,37% para a distribuidora e o posto revendedor.

A campanha mostra ainda que é da porcentagem que varia de 15% a 17% que saem os custos com aluguel, salário dos funcionários, encargos sociais, água, energia, segurança, manutenção do empreendimento, taxas de cartão e outras despesas. Os postos associados ao Sindipetro receberão gratuitamente um kit com o material de campanha.

Fonte: Sindipetro