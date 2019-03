Ainda bem que esta semana está acabando! Não falo isso porque estou desejoso pela chegada do sábado e do domingo e seus costumeiros prazeres de fim de semana. Mas sim, porque esta semana que está chegando ao seu final é para ser esquecida, ou tentar ser esquecida.

Quem acompanhou as notícias pelos meios de comunicação aqui da cidade perceberam que uma série de acontecimentos vão deixar cicatrizes profundas em algumas pessoas e marcas na memória da maioria, independente da intensidade.

Só para se ter uma ideia, tivemos sete pessoas da região que morreram em acidentes de trânsito. Cinco no último fim de semana e duas na noite da terça-feira. Por si só, são fatos que despedaçaram famílias das vítimas em todos os aspectos e um vazio em amigos e pessoas próximas.

Também tivemos a chuvarada que provocou transtornos e estragos em Concórdia, Seara, Ipumirim, Irani e Lindóia do Sul. Aliás, em Lindóia do Sul, as consequências foram mais catastróficas. A enchente foi na terça-feira, dia 12, e até agora busca-se uma explicação para o que aconteceu e os esforços para a retomada da velha rotina ainda estão no início. Sim, até o tempo resolveu ser impiedoso com a gente nesta semana. Nesta maldita semana!

Também tivemos um acidente de trabalho, que demandou de uma movimentação cinematográfica do Corpo de Bombeiros e do Samu na área central da cidade de Concórdia, em que sete pessoas ficaram feridas em uma queda de laje que estava em processo de concretagem no quarto andar de um prédio em construção. Por sorte, todos caíram sobre o pavimento inferior e ninguém despencou do prédio. Cinco foram levados para o hospital sem gravidade e todos passam bem. Talvez um dos poucos fatos alentadores nesta semana.



Sem falar que tivemos o massacre que ceifou a vida de dez pessoas no interior de uma escola em Suzano e agora, para fechar a semana, pelo mundo, um louco matou quase cinquenta pessoas na Nova Zelândia, em uma mesquita.



Enfim, tivemos uma semana pesadíssima!



Fica a reflexão de que não estamos livres desses infortúnios da vida. Alguns desses casos são premeditados e outros são apenas acidentes, em que ninguém sai de casa para matar ou para morrer, mas acabam tendo o seu caminho cruzado. PS: Falar disso nos remeterá a um outro outro assunto, mais profundo e complexo. Esse não é o objetivo desse comentário.



Essa semana triste está terminando. O que todos querem nesse momento é que dias melhores, mais leves e alegres aconteçam a partir de agora mesmo, sem esperar para a próxima segunda-feira. Aliás, toda segunda-feira é considerada um ponto de partida no calendário para as nossas mudanças de coportamento. Isso tem que ser agora! A próxima segunda-feira pode não chegar.