Haki Unas Uwuso morreu em acidente de trânsito no Rio Grande do Sul, no último fim de semana.

Foi sepultado na manhã desta sexta-feira, dia 15, o corpo do ganês, Haki Unas Uwuso, de 23 anos, morto em acidente de trânsito no último fim de semana. O enterro ocorreu no cemitério Parque Concórdia. Os trâmites para o sepultamento aconteceram após a chegada da família do rapaz ao Brasil. Os parentes são de Gana, país do continente africano.



Uwuso foi vítima fatal de acidente automobilístico na manhã do sábado, dia nove, entre Erebango e Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Ele dirigia um veículo Celta que acabou colidindo contra uma Van. Com o impacto, o rapaz teve morte instantânea.



Haki Unas Uwuso morava em Concórdia, no Distrito de Santo Antônio, onde também trabalhava.