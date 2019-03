O preço da gasolina comum está aumentando em Concórdia. Nesta sexta-feira, 15 de março, o Jornalismo da Aliança realizou a pesquisa deste mês em 12 postos de combustíveis e constatou que o preço médio passou de R$ 4,24 para R$ 4,28. Em algumas revendedoras essa diferença é ainda maior, chegando a R$ 0,17. No entanto, a maioria dos postos manteve o mesmo preço do mês passado (veja tabela abaixo).

A gasolina comum poderá ter novos aumentos nos próximos dias, já que a Petrobras anunciou ontem reajuste no preço praticado nas refinarias. Somente no mês de março foram cinco elevações. O acréscimo foi de 8,6% o que representa R$ 0,11.

Em 2019 a gasolina vendida nas refinarias teve aumento de 17,3%. A justificativa sempre é a variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional e a valorização do dólar.

Em Concórdia, novamente o maior preço verificado pela pesquisa da Aliança foi R$ 4,39 e o menor R$ 4,11. A diferença é de R$ 0,28. Se o consumidor pretende abastecer um tanque de 50 litros, essa variação pode resultar em economia de R$ 14,00.

Confira a pesquisa da Aliança

Postos $ Janeiro $ Fevereiro $ Março Posto A 4,49 4,39 4,39 Posto B 4,29 4,19 4,19 Posto C 4,39 4,22 4,39 Posto D 4,39 4,29 Posto E 4,39 4,39 4,39 Posto F 4,32 4,24 4,29 Posto G 4,29 4,18 4,34 Posto H 4,29 4,19 4,29 Posto I 4,39 4,29 4,29 Posto J 4,19 4,13 4,18 Posto K 4,39 4,39 4,39 Posto L 4,24 4.20 4,19 Posto M 4,11 4,11 4,11 Média de março: R$ 4,28

Como é formado o preço da gasolina

Cinco itens são responsáveis pela composição do preço da gasolina praticado nas bombas. O valor pago para a Petrobras representa 27%, alíquotas como Cide, PIS/Pasep e Cofins correspondem a 16%, ICMS 31%, custo da adição de etanol anidro 12% e 14% e custos/lucro de distribuição e revenda em torno de 15%.