O motorista de um caminhão ficou ferido na manhã desta sexta-feira, dia 15. Conforme as informações o veículo estava sem freios e o condutor perdeu o controle da direção. O acidente aconteceu na BR-282 no trevo que dá acesso ao município de Jaborá.

O condutor teve ferimentos sem gravidade e conseguiu sair da cabine do veículo. Os Bombeiros de Catanduvas foram acionados para prestar os atendimentos no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve realizando os levantamentos para apontar as causas do acidente.

(Fonte: Michel Teixeira Notícias)