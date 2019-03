Uma mulher de 20 anos ficou ferida com fratura no braço após colisão entre carro e moto. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas 29 de Julho e Cândido Ramos, na noite da quinta-feira, dia 14. Envolveram-se um Kadett, placas de Concórdia, e uma motocicleta, também do município.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para a ocorrência e conduziu a motociclista de 20 anos com fratura no braço.



Com a força da batida, a frente do Kadett ficou bastante danificada.