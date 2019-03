A Associação Atlética Universitária venceu a terceira partida dentro do Sul-Centro Americano de Handebol Feminino, que está sendo realizado em Concórdia. O time concordiense ganhou das argentinas do Ferro Carril, por 25 a 22. Com mais esse triunfo, as donas da casa estão 100% no campeonato.

Demais resultados:

São Bernardo 45 x 11 Clu Vieux Gaulois

Scuolla Italiana 25 x 22 Manuel Dorrego

Rodada desta sexta-feira, dia 14.

15h30: Ferro Carril x Club Vieux Gaulois

17h30: Scuola Italiana x Unip/São Bernardo

19h30: AAU Concórdia x Club Manuel Dorrego