Foi localizada na tarde desta quinta-feira, dia 14, a adolescente Silvada dos Santos, de 17 anos, que estava desaparecida desde a tarde da terça-feira, dia 12, em Irani. Conforme informações de familiares, ela estava na cidade de Ponte Serrada e a suspeita que ela estaria na casa de um amigo.



A adolescente é moradora do bairro Santo Antônio, no município de Irani e tinha saído de casa para ir ao um curso. Porém, tutores desse curso disseram a familiares que ela não teria aparecido no local e, desde então, familires iniciaram as buscas por informações.

(Com informações do repórter André Krüger)