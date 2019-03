Prefeitura de Lindóia do Sul cancela festejos alusivos ao aniversário da cidade

A Prefeitura de Lindóia do Sul cancelou todos os festejos alusivos ao aniversário de 30 anos de emancipação político-administrativa, que seriam realizados no próximo mês. A decisão da Administração Municipal foi divulgada na quarta-feira, dia 13. O motivo são as consequências graves provocadas pelas chuvas intensas, ocorridas na última terça-feira.



Conforme a nota, além dos estragos, o fenômeno abalou psicologicamente todos os munícipes, para justificar a decisão.



O documento segue dizendo que "Considerando que é dever do Poder Público não medir esforços para, dentro de suas possibilidades legais, agir de forma pontual no incremento de ações que tenham como objetivo amenizar os efeitos causados pela pior intempérie de todos os tempos que se abateu sobre nosso Município.

Comunicamos que estão suspensas as festividades em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Político Administrativa que estavam programadas para ocorrerem no mês de abril do corrente ano.

E por fim, nos solidarizamos com todos os lindoienses, e reafirmamos que a administração municipal não medirá esforços para auxiliar na restauração do que foi destruído pelas chuvas."