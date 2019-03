PM apreende mercadoria contrabandeada no trevão do Irani

A Polícia Militar de Concórdia e Irani deteve três pessoas e apreendeu várias carteiras de cigarro e mercadorias eletrônicas, contabandeados do Paraguai. A ação se deu na noite da última quarta-feira, dia 13, no trevão do Irani.



Através de informações, a guarnição fez a abordagem a um veículo Fiat Uno. No veículo estavam três pessoas, de iniciais L.G.M, W.L.J e G.R.S. No interior do veículo foram encontradas 500 carteiras de cigarros e diversos produtos eletrônicos, que foram comprados no Paraguai.



A mercadoria tem valor estimado entre R$ 15 mil e R$ 25 mil, que estava sem a documentação de comprovação de origem.



Diante dos fatos, a Polícia Militar fez a retenção do veículo com os produtos e o devido encaminhamento apra a Receita Federal em Joaçaba. Os envolvidos foram liberados.