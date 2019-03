A CDL Concórdia promoveu na manhã desta quinta-feira (14/03), na sala de reuniões da entidade um café especial com a imprensa local. O foco do encontro foi a 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios que será realizado nos dias 28,29 e 30 de março no Ginásio da Ser Sadia. Os representantes dos veículos de comunicação foram recepcionados pelo presidente da entidade, Rogério Cecchin, e pela diretora de eventos e social, Janaina Lentes. Além disso o café foi conduzido pelo gestor administrativo, Valmir da Costa, a gestora em eventos, projetos e treinamentos, Maira Giuliato e a gestora em comunicação e imprensa, Fabiana Passarin.

O Bazar é uma realização da CDL Concórdia e Prefeitura com o patrocínio do Sicoob Crediauc e Unimed Concórdia. A assessora de comunicação da administração municipal, Édila Souza, esteve participando do café e destacou mais uma vez a parceria. “Entendemos a pertinência do setor para a economia do município e não poderíamos ficar de fora assim como foi na 1ª edição de 2017 e na FEMIX de 2018. Estamos trabalhando juntos em busca de resultados promissores aos lojistas que estarão envolvidos no projeto. Preocupação com o desenvolvimento econômico faz parte dos anseios da administração”.

Na ocasião foram apresentadas as ações já realizadas neste primeiro trimestre do ano, destaque para as campanhas Liquida Concórdia, Dia da Mulher e Dia do Consumidor data que será celebrada amanhã (15/03), assim como o início da 8ª Copa CDL de Futebol Suíço evento esportivo de grande representatividade no município.

Cecchin iniciou a conversa pontuando a importância do trabalho da imprensa, em exclusivo no que envolve o bom andamento das atividades da entidade. “A imprensa é parte fundamental para o sucesso de qualquer evento, em especial agora do Bazar pois nossa meta é levarmos mais de 15 mil pessoas para o Ginásio da Ser Sadia. Confiamos os resultados promissores no trabalho destes profissionais e seus veículos de comunicação, acreditamos que o sucesso é fruto deste envolvimento entidade, empresas e imprensa. Hoje o nosso encontro é de apresentarmos os detalhes de funcionamento e divulgação do Bazar e ainda de valorizarmos cada um dos jornalistas que fazem a informação girar”.

A diretora também enfatizou as diferentes frentes de atuação na comunicação do Bazar. “O sucesso de um grande evento depende muito da divulgação, da visibilidade que produzimos a ele, e no caso do Bazar estamos batendo forte nos diferentes canais é rádio, jornal, outdoor, site, infamações jornalísticas, produção de vídeos, disparo de e-mails e claro mídias digitais. Queremos espalhar para os quatro cantos da região que o Bazar Concórdia vai acontecer nos dias 28,29 e 30 de março e que esse será sim a oportunidade ideal do consumidor comprar mais barato e garantir peças de qualidade”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)