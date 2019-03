Lindóia do Sul foi um dos municípios da região que mais registrou prejuízos com a chuva torrencial da última terça-feira. A Câmara de Dirigentes Lojistas está realizando uma campanha para arrecadar donativos para auxiliar as famílias que tiveram as casas e empresas atingidas pela água.

A presidente da CDL de Lindóia, Vanderléia Bonissoni, comenta que a maior necessidade é por roupas, calçados, cestas básicas, água potável, material de limpeza, móveis e eletrodomésticos. As doações podem ser entregues no Ginásio de Esportes, na sede da CDL ou na prefeitura.

Quem quiser doar dinheiro poderá efetuar depósito na conta bancária da CDL de Lindóia do Sul. Os dados são: Agência 367 (Sicoob), conta – 28.666-4, CNPJ: 735297370001-70.

Vanderléia ressalta que além das residências, várias empresas foram atingidas pelos estragos do alagamento. “Nossa situação é triste. O comércio foi bastante prejudicado e alguns perderam tudo. Lindóia nunca teve uma enchente assim”, afirma a presidente.

A Prefeitura de Lindóia do Sul está em reunião com a Defesa Civil para apurar os prejuízos. As aulas na rede estadual e municipal estão suspensas nesta quinta-feira, 14 de março.