Dupla assalta residência no interior de Xavantina

Um assalto a mão armada foi registrado por volta da 5h30 da manhã desta quinta-feira (14). O Fato ocorreu em uma residência na comunidade da Linha das Palmeiras interior de Xavantina. No local, dois jovens de 18 anos, armados de faca praticaram o roubo. Eles levaram um veículo Ford/Fiesta prata de Xanxerê, cerca de R$ 600 em espécie e diversos pertences da vítima que encontrava-se sozinha na residência com seus lhos. Durante a fuga os assaltantes capotaram o carro à margem da SC-155 em Xanxerê e acabaram presos em agrante pela Polícia Militar. Identicados como sendo J.V.C. de naturalidade Paraguaia e E.O.F. (cunhado da vítima), ambos foram encaminhados à Delegacia de Xanxerê onde foram dados os devidos procedimentos cabíveis e posteriormente entregues no Presídio de Xanxerê, onde permanecem à disposição da justiça.

(Fonte: Ronda Policial)