Duas mulheres cometeram assalto em uma residência na manhã desta quinta-feira, dia 14. O fato aconteceu na rua Leônidas Fávero, bairro Jardim. No imóvel estava apenas uma moradora que teve o aparelho celular levado na ação. Poucos minutos depois, as duas suspeitas foram detidas pela Polícia Militar e encaminhadas para a Central de Policia Civil.

Conforme informações da vítima, as duas mulheres teriam tentado levar a bolsa com os documentos, mas não conseguiram. Após levar o celular, as duas mulheres fugiram. A vítima acionou a Polícia Millitar, que fez rondas e localizou as duas suspeitas, que foram encaminhadas para a Central de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger).