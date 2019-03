A Prefeitura de Concórdia publicou na quarta-feira, 13 de março, a licitação para a reforma do prédio do antigo Senai. A estrutura que está localizada no bairro Itaiba foi adquirida pelo Município no ano de 2013. A expectativa é que as obras iniciem no decorrer de abril.

O secretário de Educação, Neuri Comin, explica que no local serão instaladas a sede administrativa da Educação e os almoxarifados, que atualmente estão em dois espaços. Também serão realocados para lá os almoxarifados da Saúde e da Agricultura. Na parte superior do prédio será reservado um espaço para atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O orçamento inicial será de R$ 800 mil. As empresas interessadas em participar desta licitação poderão agendar uma visita ao local para conhecer a estrutura existente. Depois disso, deverão encaminhar uma proposta ao Departamento de Compras. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 1º de abril.