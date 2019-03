Na noite desta quarta-feira, dia 13, uma colisão entre um Gol e uma carreta bitrem movimentou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O fato ocorreu por volta das 19h45 na BR 153.

Segundo informações apuradas no local, a carreta estava entrando no pátio do Posto Coopercarga e a condutora do veículo Gol, palca de Concórdia, acabou colidindo no pára-choque do bitrem e depois tombou sobre a via.

Durante atendimento pelo Samu, ela relatou que estava sentido dores no peito e na região da cabeça. A vítima preferiu não ser conduzida para o Hospital São Francisco.

Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o atendimento desta ocorrência e realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)