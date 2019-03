A prefeitura de Concórdia está fazendo a substituição e a ampliação da rede de iluminação no trajeto entres os bairros Santa Rita e Sintrial 2. A maior parte do trecho não tinha iluminação pública. Por meio de licitação, a empresa vencedora Fabiano Franchim ME, fará a instalação de 34 pontos, com alta luminosidade e potência de 250w.

O investimento é de mais de R$ 82 mil, custeado com recurso próprio. A previsão é que a nova rede fique pronta até junho deste ano. O valor total da licitação é de R$ 135.800,00 e contempla outros pontos que também receberão novas redes de iluminação.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM/Prefeitura de Concórdia)