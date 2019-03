Presidida pelo prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, debateu em reunião os encaminhamentos sobre as cirurgias eletivas de campanhas, por meio do governo Estadual. Ficou definido que cada município irá fazer um levantamento sobre as necessidades individuais, para em seguida, definir se vai aderir as campanhas.



Também esteve em pauta a contratação de novos serviços disponíveis pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense – CIS/AMAUC. O consórcio fará o levantamento de custos e profissionais para a inclusão de novos serviços, para então serem incluídas na tabela do CIS.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM/Prefeitura de Concórdia)