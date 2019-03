Em 20 de dezembro de 2018, a equipe da Secretaria de Urbanismo e Obras precisou atuar em um transtorno ocorrido na drenagem pluvial das ruas Costa Rica e Paraguai no bairro Nações. Na ocasião, uma forte chuva causou o rompimento da drenagem pluvial, que não suportou o volume de água, o que causou alagamentos em residências. O conserto foi realizado de forma paliativa, mas de imediato, foi iniciado o projeto de ampliação daquela rede. A obra foi licitada e nesta manhã, 13 de março, foi dada a ordem de serviço para a execução.



O investimento será de R$ 390 mil e a responsabilidade da obra será da empresa Balbinot Terraplenagens, Pavimentações e Obras, que terá 60 dias para a execução. O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, informa que será construída mais uma linha de drenagem e uma escada, para reduzir a velocidade da água. Com isso, dificilmente a água voltará a acumular nas vias e por consequência, invadir residências.



“Em se tratando de poder público, o processo foi trabalhado em tempo recorde”, destaca o prefeito Rogério Pacheco, ressaltando que a ação foi tratada com prioridade para evitar novos transtornos as famílias que residem naquelas ruas. Problemas similares foram registrados nas ruas Nelson Arendt, Loteamento Novo Horizonte, e Dionísio Boff, fundos do Estádio Municipal. O vice-prefeito, Edilson Massocco, adiantou que a Administração Municipal já trabalha nestes outros projetos e que apesar do problema ser recorrente, a proposta é buscar uma solução definitiva.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)