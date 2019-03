A Associação Empresarial de Concórdia ((ACIC) realizou Assembleia Geral Ordinária (AGO) na tarde desta terça-feira, dia 12. Na oportunidade, o conselheiro, Ari Adamy, apresentou os números da entidade, referentes ao exercício de 2019. A Assembleia, que contou com uma presença expressiva dos diretores, conselheiros e associados, reafirma a transferência e a retidão nas ações conduzidas pela Associação.

O presidente da Associação Empresarial de Concórdia, Márcio Zanatta, fez uma avaliação positiva da AGO. "Cumprimos mais uma importante etapa dentro da entidade, que é a aprovação das contas. Ficamos gratos pela participação de todos. A AGO é um momento de darmos transparência às nossas ações, respaldados por todos aqueles constroem o dia da nossa entidade", pontua.

Durante a Assembleia Geral Ordinária, os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas referentes aos números apresentados. Os dados foram devidamente explicitados e pormenorizados, possibilitando que todos tivessem um entendimento amplo sobre cada item.

Condomínio ACIC/CDL

Durante a AGO, foi aprovada a proposta de constituição do Condomínio ACIC/CDL. O Objetivo é formalizar a divisão dos espaços ocupados pelas duas entidades. O prédio está situado na Rua Anita Garibaldi. A estrutura da ACIC está localizada no primeiro e segundo andares. Já a CDL atende seus associados no terceiro e quarto andares. Por decisão unânime, a constituição do condomínio foi aprovada.

Plenária Regional Oeste

Outro tema tratado na Assembleia Geral Ordinária da ACIC nesta terça-feira, dia 12, foi a Plenária Regional Oeste da FACISC, que ocorrerá nesta sexta-feira, dia 15, em Chapecó. Na oportunidade, diversas lideranças do estado estarão presentes. Será um momento singular para que as autoridades regionais apresentem seus anseios e demonstrem as reais prioridades para o desenvolvimento econômico da região. A ACIC será representada no evento e levará as principais reivindicações de Concórdia e região.

(Fonte: PG Comunicação)